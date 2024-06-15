ロベルタ・ディ・カメリーノ　バゴンギ　黒レザー　スモールサイズ

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バゴンギ スモールサイズ素材 牛革（本革)（日時計のマークをあしらった「カラベラ」はベルベット）カラーブラックサイズ W27✕H13✕Ｄ12.5㌢（本体） 取っ手 高さ10㌢ バゴンギは、2012年に一度製造中止になり、2017年製造再開されました。この商品は製造中止となる前の2010年に地元の松坂屋で、入荷したばかりのこのバッグを薦められて、ひとめ惚れして購入しました。定価は20万円はしました。真っ黒な本体にゴールドの金具がなんとも上品で美しいです。自宅のクローゼットで保管。購入して10年以上経っていますが、キズ、汚れ、変形等はありません。消耗品ではなく芸術品のような気持ちで、使わずに長い間保管していました。還暦に入り、断捨離を少しずつ始めました。仕舞いっぱなしではバゴンギも可哀想なので、どなたか大事に使って頂けたらと思い出品致しました。