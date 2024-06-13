週末限定値下げ【新品未使用】kaene カラーステッチリボンブラウス ブルー

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★値下げ★5555円→4000円2年位前に購入したkaeneのブラウスです。お色はブルーです。色···ブルー袖丈···長袖柄・デザイン···無地袖の部分をリボン結びできて、ステッチの色もとても可愛いです。後ろ部分が長いので、お尻も隠れます。購入後なかなか着る機会がなく、クローゼットで保管しておりました。タグ付き新品ですが、自宅保管のため、多少のシワなどございます。神経質な方、完璧を求める方はご遠慮下さい。また小さく畳んで発送いたしますので、ご了承いただけますと幸いです。出品している、エコレザーマーメイドスカートとの合わせもとても可愛いです。kaene、カエン、todayful、トゥデイフル、クラネ、clane、シップス、ships、リエス、liesse、BABYLONE、バビロン、spick\u0026span、スピックアンドスパン、BEAUTY\u0026YOUTHUNITEDARROWS、ユナイテッドアローズ、ビューティーアンドユースユナイテッドアローズ、BEAMS、ビームス、tomorrowland、トゥモローランド、マカフィー、ROPE、ロペ、アクアガール、URBANRESEARCHDOORS、URBANRESEARCH、URBANRESEARCHROSSO、アーバンリサーチドアーズ、アーバンリサーチ、アーバンリサーチロッソ、snidel、ワールド、IENA、イエナ、nano・universe、ナノユニバース、ジャーナルスタンダード、アナトリエ、ユニクロ