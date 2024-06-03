ROUROU ドラゴン柄カットソー

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ROUROUのレーベルLotusroomの、チュール袖のドラゴン柄がカッコいいカットソーです。1枚でも、長袖と重ね着しても着こなせます。気に入って着用していましたが、着る機会がなくなってきたので出品します。中古品という事をご理解いただき、ご検討ください。ネオアジアロウロウ