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- スピック\u0026スパン 38 デニムシャツ 長袖シャツ ブルー インディゴ 青
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商品詳細
SpickandSpanスピックアンドスパン▪️サイズ38▪️平置き実寸肩幅：約38㎝袖丈：約59㎝身幅：約47㎝着丈：約64㎝▪️カラー ブルー系▪️素材 綿100%一枚でも羽織っていただいても使える、着回しの効くアイテムウエストが少しシェイプされているので、ボトムにインしやすいですフワッとしたロングスカートに合わせるのがオススメです＾＾スマートにカッコよく決まります♪フォロー割500円できますので、コメント下さい♪※汚れなどはなく綺麗な状態だと思いますが、ユーズドのため状態に関してわずかな差など気にされる方はご遠慮ください※※ お願い※※◎照明や端末によって、色の見え方が異なる場合があります。◎ご不明点がございましたら、コメントからお知らせ下さい。他にも商品を出品しております。↓#vivi商品一覧「販売中のみ表示」にテイスト・シーン...大人可愛い、カジュアル
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