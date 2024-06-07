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訳あり　レオナールのカットソー
商品番号 Y97399153234
商品名

訳あり　レオナールのカットソー
ブランド名 レオナール
特別価格 税込 1,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。ベージュの濃淡のペイズリー柄で柔らかな色合いの半袖カットソーです。生地は光沢もあり、手触りもよく素敵ですが、うっすら色移りがあります。写真5,6,9です。私的にはさほど目立たないと思います。後ろファスナーで両肩にタックがあるデザインです。着丈　55センチ胸幅　54センチ肩幅　40センチ　袖丈　23.5センチお安くしました。如何でしょうか？
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