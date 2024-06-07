訳あり　レオナールのカットソー

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ベージュの濃淡のペイズリー柄で柔らかな色合いの半袖カットソーです。生地は光沢もあり、手触りもよく素敵ですが、うっすら色移りがあります。写真5,6,9です。私的にはさほど目立たないと思います。後ろファスナーで両肩にタックがあるデザインです。着丈 55センチ胸幅 54センチ肩幅 40センチ 袖丈 23.5センチお安くしました。如何でしょうか？
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