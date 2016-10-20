山葡萄のかごバッグ(大)

山葡萄のかごバッグ横(上)40センチ横(下)41.5センチ縦29センチマチ10センチ素人が、寸法してますので、多少の誤差はすみません。大きめなバックです。うちバックは、手作りしたものですが、つけておきます。あまり使ってないのですが、使わなくなったので出品します。宜しくお願い致します。



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