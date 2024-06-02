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MOSCHINO ショルダーバック
商品番号 H49214365522
商品名

MOSCHINO ショルダーバック
ブランド名 モスキーノ
特別価格 税込 5,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ベージュ素材···本革１箇所、小さなキズがありますが目立つキズではありません。(最後の写真参照)イタリアで購入しました。使用頻度は結婚式に参列した数回のみです。状態は良いと思います。値下げ不可です。
http://narcologia.ru/goods/housekeeper689609.html
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