MOSCHINO ショルダーバック

カラー···ベージュ素材···本革１箇所、小さなキズがありますが目立つキズではありません。(最後の写真参照)イタリアで購入しました。使用頻度は結婚式に参列した数回のみです。状態は良いと思います。値下げ不可です。



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