良〜美✨トリーバーチ　タッセル　ショルダーバッグ　レザー　ブルー

#イチゴイチエバッグ売り場是非こちらもご覧下さいませ＾＾✿⚠︎専用にしても違う方が買ってしまうトラブルがございますので専用はお申し出がない限りしませんので、お値下げ後はすぐにご購入くださいませ(￣^￣)ゞ○アイテム TORYBURCH良〜美✨トリーバーチ ショルダーバッグ レザー 紺 金金具 斜め掛け クロスボディ※付属品は写真にあるもののみとなります。✿購入元ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品✿状態 一部使用感(最後の写真)はございますが、大きなダメージはなくまだまだご愛用頂けます＾＾※良品・美品・極美品の説明はプロフィールにございますので必ずご確認下さい。ダメージ等、写真に収めるように心がけていますが、伝わりにくい場合もございますのでご了承くださいませ。小さな汚れ、傷、くすみ等は見逃している場合がございます。ご了承の上ご購入下さいませ。○サイズ約タテ11.5cm約ヨコ20.5cm約マチ8cm約ショルダー107cm〜122cm○仕様内ポケットポケットタイプ×1素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。○カラー紺 ネイビー 金 ゴールド○素材本革 レザー 金具○配送 通常1日〜3日で発送致します。仕事で遅れる場合がありますのでお急ぎの方は購入前にお伝え下さい。※基本的に、金土日祝日にご購入された場合は月曜日以降の平日に発送に致します⚠︎お急ぎの方は対応します！発送は簡易包装、なるべくコンパクトにさせて頂きますので包装等でご希望がある方は最初にお伝え下さい。⚠︎ご購入前にプロフィールの確認を必ずお願いします。管理番号10351908カラー···ブルー



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