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COACH コーチ ツーウェイバック (お値下げ！）
商品番号 I65734217363
商品名

COACH コーチ ツーウェイバック (お値下げ！）
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一目惚れして、お小遣いを貯めて購入したのですが、私は持ち歩く荷物が多いので、このバックには入らなかったのです。結局一度も使ってないまま。未使用品の美品です。2WAYで、ショルダーバックとしても使えます。シンプルで、飽きのこないデザインではないでしょうか。マチサイズは7センチです。普段使う分には、とてもお手軽だと思います(^^)
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