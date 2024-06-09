PAGEBOY ページボーイ ロゴ刺繍フラワーミニ裏毛

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PAGEBOYページボーイロゴ刺繍フラワーミニ裏毛カットソープルオーバースウェットTシャツカラー:チャコール定価:5940円税込2023年7月公式ストアで購入。1回着用したのみ。長めの袖丈、ゆったり重ね着もできるので秋まで長く着られると思います。ヴィンテージ感のあるプリント、ロゴの刺繍がかわいいです。少し剥がれた風のプリントは元からのもの、デザインです。中古品ですので、完璧を求める方・神経質な方はご遠慮ください。コンパクトに折り畳んで発送いたしますのでご了承ください。配送方法をゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便で変更する場合があります。