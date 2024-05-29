美品★Spick \u0026 Span パールボタンオーバーシャツ 0513

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□プロフ必読お願いします□※プロフィールに配送や値下げ交渉等の記載しております。必ずプロフィールをご一読よろしくお願いします。◎即購入大歓迎です！購入希望のコメントは不要です◎まとめ割引できます(^з^)「monaleon」で検索していただくか、私のページで一覧が見れますのでよければご覧ください★☆#monaleon古着↓↓商品説明↓↓定価 ¥16,500【2020S/S】Spick\u0026Spanほど良いハリ感と光沢が上品な印象なオーバーロングスリーブシャツ。体が泳ぐ程よいリラックスシルエットが、今シーズンらしい抜け感を添え、フロントボタンが見えない比翼仕様でトップ釦はパールでさりげないアクセントに。ドロップデザインに程よいリラックスシルエットが女性らしさと遊び心をプラスし、着るだけでサマになるデザイン。存在感がありながらも着こなしやすい軽やかさで、使い勝手の良いアイテムです。size：フリー(身幅61cm：着丈75cm)color：ホワイト×ブルー系ストライプ【状態】・ほとんど使用感のない美品ですが、一度人の手に渡った商品ですので神経質な方は購入をお控えください。・コンパクトに折り畳んでお送りしますので、シワ等ご了承いただける方のみご購入お願い致します。M0513-6monaleon