TIARA ブラウス

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TIARAで購入したブラウスです。定価は確か2万円近かったと思います。2回程度しか着用してません。両袖のボタンが取れかけていますので、こちらご了承お願いします。フォーマルでも日常でも使いやすいと思います。素材ポリエステル95%、ポリウレタン5%