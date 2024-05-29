TIARA ブラウス

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商品詳細
TIARAで購入したブラウスです。定価は確か2万円近かったと思います。2回程度しか着用してません。両袖のボタンが取れかけていますので、こちらご了承お願いします。フォーマルでも日常でも使いやすいと思います。素材ポリエステル95%、ポリウレタン5%
http://narcologia.ru/goods/injure148467.html
http://narcologia.ru/goods/reflector338564.html
http://narcologia.ru/goods/tenet85363.html
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