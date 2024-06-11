レディース シャツ ホルダーネック 花柄 春 夏 新作 おしゃれ ビジネス

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商品詳細
♡たくさんの商品の中から、ご覧頂きありがとうございます♡海外製のレディースアパレルを扱っています♪是非他の商品もご覧ください。↓#レディースアパレルのそらりくレディースのデザインシャツです。キリっとしまった首回りと、そでのゆったり感がとてもおしゃれです。普段着としてもビジネスシーンとしてもどうぞ！新品未使用です。カラー:ベージュ（他、パープルあり）サイズ:M(他サイズ、他カラーをご希望の方はコメント頂ければ、変更可能です)#新品#美品#淡色#淡色コーデ#韓国#オルチャン#韓国ファッション#綺麗#清楚#かわいい#夏服#春服#ストリート系#新作#インポート#セレクトショップ#オーバーサイズ#ドレス#妹系#レディース#ユニセックス#かわいい服#ノーブランド#お洒落#大人系★お読みください★□検品しておりますが、海外製品の為、多少のほつれやキズ、汚れなどが付着してる場合があります。ご了承の上、ご購入下さい。□仕事の関係上、7日〜10日後の発送とさせていただいております。お急ぎの方は購入をお控えください。□値下げ交渉は基本的にお受けできませんが、数点まとめて購入頂ける場合にはまとめ割をさせて頂きます。□お取り置きはできませんので、ご了承ください。
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