新品 プラダ 長財布 レディース ブルー

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ご覧いただきまして、ありがとうございます✨即ご購入歓迎です(^^)✨新品未使用、検品の為だけに開封済み。PRADA（プラダ）の長財布が入荷しました☆深みのある色調で品のよさを感じさせるアイテムです。シンプルなデザインにブランドロゴが華やかなアクセント。ポケットも豊富に備わり、収納力も申し分ありません。プレゼントや自分へのご褒美にもおすすめです。・サイズ：約横20cm×縦10.5cm×厚み2.5cm・重量：約250g・素材：レザー・開閉：ファスナー・外部：-・その他：-・付属：保存袋、箱写真は素人撮影のため撮影環境により多少の色味に違いがでることがありますがご了承下さい。並行輸入品(海外正規品)について独自のルート（並行輸入品を取り扱う卸）にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております