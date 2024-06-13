極美品✨COACH ショルダーバッグ サドルバッグ グラブタンレザー フラップ

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■アイテムCOACHコーチショルダーバッグワンショルダー肩掛け斜め掛けクロスボディレザーグリーンカーキピスタチオ緑メンズレディースユニセックスメッセンジャーステッチ20115サドルバッググラブタンレザー牛革フラップ式■サイズタテ:約20cmヨコ:約23cmマチ:約7cmショルダー:約96~126cm平置き実寸。■状態中古品ですので使用感はありますが、全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)■カラーグリーンカーキピスタチオ緑■素材レザー革■配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。■注意事項大手ブランドショップにて購入したものになります。商品は真贋鑑定済みです。写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。■返品についてこちらに責任がある場合は全て着払いにて対応させていただきますのでご安心ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号:N311