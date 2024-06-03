LOEWE バスケット かごバッグ インナーレザー　希少

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商品詳細
ロエベのバスケットラージサイズのブラックレザーです^_^*中にポケットもありますし、チャックもあるので使い勝手は抜群だと思います☆また、黒でレザーなので高級感もあり、どんなお洋服にも合わせやすいです^_^2020SSのインナーレザータイプで一目惚れし購入しました。2021,2022夏と2シーズン使用し、全体的には綺麗ですがほつれが2箇所ございますのでお写真ご確認くださいませ。(5枚目→表面下部ほつれ、6枚目→裏面左下部ほつれ)購入価格は$1650で国内定価は20万弱だったかと思いますが希少であまり販売されていなかったので他の人と被らなくておすすめです♡
http://narcologia.ru/goods/cowpox276739.html
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