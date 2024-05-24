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ear PAPILLONNER イアパピヨネ 牛革 ショルダーバッグ
商品番号 L28383079238
商品名

ear PAPILLONNER イアパピヨネ 牛革 ショルダーバッグ
ブランド名 イアパピヨネ
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】イアパピヨネ未使用で極美品のコンディションです。牛革にシュリンク加工が施されておりキズ・シワが目立ちません。付け替えできるチャーム付きです。【サイズ】高さ　　　２１㎝横　　　上３１㎝底２２㎝　マチ幅１３㎝ショルダー７２～１２４㎝重量　　　７００ｇ【デザイン】内部ファスナーポケット×１・フリーポケット×１素材　牛革色　　ベージュ【発送】通常1～2日以内で発送いたします。大型連休・外出の都合で、稀に３～4日程度かかる事がございます。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。寸法に関しては、多少の誤差ご了承ください。写真は、お使いのモニターにより、若干色が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。管理番号51799‐4722
http://narcologia.ru/goods/browse283491.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose328640.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant507182.html
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