ear PAPILLONNER イアパピヨネ 牛革 ショルダーバッグ

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ご覧いただきありがとうございます。【ブランド】イアパピヨネ未使用で極美品のコンディションです。牛革にシュリンク加工が施されておりキズ・シワが目立ちません。付け替えできるチャーム付きです。【サイズ】高さ ２１㎝横 上３１㎝底２２㎝ マチ幅１３㎝ショルダー７２～１２４㎝重量 ７００ｇ【デザイン】内部ファスナーポケット×１・フリーポケット×１素材 牛革色 ベージュ【発送】通常1～2日以内で発送いたします。大型連休・外出の都合で、稀に３～4日程度かかる事がございます。気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。寸法に関しては、多少の誤差ご了承ください。写真は、お使いのモニターにより、若干色が異なって見える場合もございますので予めご了承下さい。管理番号51799‐4722