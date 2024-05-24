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PRADA プラダ　レザーハンドバッグ　ショルダー　2WAYトートバッグ
商品番号 L64795219145
商品名

PRADA プラダ　レザーハンドバッグ　ショルダー　2WAYトートバッグ
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 33,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年バイマで購入短時間で3回ほど使用したものになります。角スレ、傷、中の布生地も、汚れなど特になく綺麗な状態だと思います。自宅保管、素人検品である旨ご理解いただきご検討下さい。型　番1BG104カラーNERO(ブラック)【内側】ベージュ材　質レザーサイズ横：約29cm高さ：約24.5cmマチ：約14cmハンドル：約45cm内ポケット2ストラップ約107cm〜97cm間で5段階調節可能重さは約800gになります。カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）素材···本革
http://narcologia.ru/goods/manufacture755041.html
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