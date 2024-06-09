新品！Hermès エルメス チャーム ロデオ クラン pm

Hermèsエルメスチャームロデオクランpm2023年6月エルメス店にて購入●状態 新品未使用●刻印 B●サイズ PM●カラー CORNALINE/CRAIE/MAGNOLIA●素材 アニューミロ／ホースヘアー付属品:リボン、箱☆返品、交換について☆商品すり替え防止の為、返品、交換は対応出来かねます。ご納得の上ご購入お願い致します。値下げ交渉ご遠慮下さい



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