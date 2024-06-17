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audio technica ATW-T62a 2本セット
商品番号 T96263257053
商品名

audio technica ATW-T62a 2本セット
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 8,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

audiotechnicawirelessmicrophoneATW-T62aオーディオテクニカ　ワイヤレスマイクロフォンほぼ未使用、マイク2本のみです。市販の単三乾電池2本を使用しての動作確認済。（発送の際は、付属の充電式ニッケル水素蓄電池をお付けしますが、こちらのバッテリー容量は確認できないため保証いたしません）画像矢印部分にわずかな擦れがあります。定価1本40700円です。
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