audio technica ATW-T62a 2本セット

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商品詳細
audiotechnicawirelessmicrophoneATW-T62aオーディオテクニカ ワイヤレスマイクロフォンほぼ未使用、マイク2本のみです。市販の単三乾電池2本を使用しての動作確認済。（発送の際は、付属の充電式ニッケル水素蓄電池をお付けしますが、こちらのバッテリー容量は確認できないため保証いたしません）画像矢印部分にわずかな擦れがあります。定価1本40700円です。
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