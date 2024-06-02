シャネル　マトラッセ　キャビア　ＧＳＴチェーントートバッグ　黒

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フォロー頂きましたら【フォローしました】と一言下さいませ✨価格のご相談させて頂き、お気持ちお値引きさせて頂きます‼️#HY–Store✨値下げ交渉可能✨一覧ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー◉商品詳細◉⚪︎ブランド名：CHANEL シャネル⚪︎商品名：マトラッセ GSTチェーントートバッグ⚪︎カラー・柄：黒⚪︎素材：キャビアスキン⚪︎サイズ：W30cm H23cm D17cm ※多少の誤差はございます。予めご了承下さいませ。⚪︎製造番号/シリアル：13**** ⚪︎付属品：シール※出品写真に掲載があっても説明文に記載のない付属品は、原則ございません。⚪︎状態・ランク：B 外側：持ち手部分擦れあり、革色褪せあり 内側：ポケット部分染み、剥がれあり 使用感はございますが、まだまだお使いいただける品です注意事項‼️ ※※下記の内容を必ずお読み下さい※※ ◉品質◉⚪︎出品してあるブランド品は全て正規品で、偽物出品は法律で禁じられています‼️⚪︎ブランド品の購入先は大手オークションサイト（エコリング等）からの購入（正規品鑑定済の出品） 真贋鑑定、買取を行っているお店です。※万が一、正規品ではない場合に限り、確認次第、着払いにて返品・返金のご相談をさせて頂きます。◉リペア\u0026クリーニング◉当方で扱っている商品は、中古品のみを取り扱っています。購入先、当方でもリカラー\u0026クリーニングを行なっております。※リペア品に対してのご理解がない方、新品を想像しての購入はお控え下さい。◉状態について◉100%の商品状態を写真で網羅することは難しく、写真で判断がつかない場合は無理に購入なさらないでください。写真での状態や中古品質を理解して頂いた上で購入をお願い致します。事前に気になる箇所への質問、写真変更は喜んでお受け致します。こだわりの強い方、神経質な方、ジャッジの厳しい方はブティック正規店でご購入して下さい。中古品質にご理解頂ける方のみのご購入をお待ちしています。よろしくお願いいたします‼️古物営業許可番号東京都公安委員会第304362221068号管理番号：230926-4