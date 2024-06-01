ANNA SUI アナスイ シルク 総柄 ワンピース サイズ2

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商品詳細
アナスイの総柄ワンピースです。ANNASUIらしい柄と色使いがとても素敵で、上質なシルク素材のお品物です。クリーニングに出してから保管しておりました。特筆すべきダメージはありませんがused品とご理解の上、宜しくお願い致します。サイズ2着丈90cm身幅37cm素材 絹100%裏地 アセテート100%
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http://narcologia.ru/goods/competitive344481.html
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