☆未着用☆スペッチオ☆ビーズスパンコール☆半袖カットソー☆40サイズＬ〜L L☆

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柄・デザイン···無地カラー···ブラック袖丈···半袖季節感···春、夏、秋、冬プリーツで、有名のスペッチオの半袖ビーズ、スパンコール付きカットソー冬も、暖かいのでスーツや、ジャケットのインナーに使えます。40サイズかなり、伸びるので11号から、15号くらいの方まで、楽に着て頂けます。身幅 43cm〜50cm着丈 52cm未着用ですが、クローゼット保管しておりましたので、神経質な方のご購入は、ご遠慮下さい。.