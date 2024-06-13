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ツイード素材のフレンチ袖ワンピース。お出かけの時に数回着ました。タートルをインしても良いと思います。まだまだ着ていただけるかと思いますが、中古品とご理解くださいますようお願いいたします。色···ブルー柄・デザイン···チェック袖丈···半袖季節感···秋季、冬季着丈 92