パコ・ラバンヌ ネックレス 銀色 シルバー レディース

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商品詳細
パコ・ラバンヌネックレス銀色シルバーレディース【SILVERPACORABANNECHUNKYHEARTNECKLACE】アクセサリー実物の写真は2枚目、5、6、7枚目です。2回程使用しました。手持ちの服と似合わなかったため出品します。ほぼきれいですが、留め具のところがほんの少しくすんで見えるかもしれません。画像7ご覧ください。カラー···シルバー装飾···装飾なし(チェーンネックレス)モチーフデザイン···ハート
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