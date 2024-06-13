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パコ・ラバンヌ ネックレス 銀色 シルバー レディース
商品番号 M42257745453
商品名

パコ・ラバンヌ ネックレス 銀色 シルバー レディース
ブランド名 パコラバンヌ
特別価格 税込 19,075 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パコ・ラバンヌネックレス銀色シルバーレディース【SILVERPACORABANNECHUNKYHEARTNECKLACE】アクセサリー実物の写真は2枚目、5、6、7枚目です。2回程使用しました。手持ちの服と似合わなかったため出品します。ほぼきれいですが、留め具のところがほんの少しくすんで見えるかもしれません。画像7ご覧ください。カラー···シルバー装飾···装飾なし(チェーンネックレス)モチーフデザイン···ハート
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