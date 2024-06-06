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オブジェ ブラック 小 モニュメント 置物 インテリア 北欧
商品番号 P29432285116
商品名

オブジェ ブラック 小 モニュメント 置物 インテリア 北欧
ブランド名 Pspare
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎タイトルオブジェブラック小モニュメント置物インテリア北欧モダンモデルルーム展示品現代アートデザイナーズ◎サイズ幅:15奥行:9高さ:24＊単位はcm◎コメントこちらはモデルルームで使用されていたオブジェになります。どんなスペースに置いても軽やかで、空間を小粋に引き締めてくれます。リビングでの使用はもちろんのこと、オフィスの応接などにもオススメの逸品です。研ぎ澄まされた感性が宿るメリハリの効いたインテリアは、ひと味違うワンランク上のライフスタイルを演出するでしょう。＊お値段交渉含め、コメントお待ちしております。お気軽にコメントください。◎コンディション中古品のため使用に伴う傷や擦れ等がございますが、まだまだお使い頂ける商品です。写真にて傷等の詳細を必ずご確認ください。当ショップはモダンインテリア、北欧家具、ヴィンテージ品を主に扱っておりますので中古品にご理解のある方のみご購入くださいませ。
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