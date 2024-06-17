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COACH コーチ　2WAYバッグ　ブラック　ショルダーバッグ
商品番号 M88734534142
商品名

COACH コーチ　2WAYバッグ　ブラック　ショルダーバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 3,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・ブランド名：COACHコーチ・色：ブラック・シリアル番号：A1380-F19729【サイズ】・縦幅：21cm・横幅：34cm・奥行き：6cm・ショルダー紐長さ：120cm【商品の状態】外側前面に目立たない擦れあり、若干の使用感はありますが、内側外側共に目立った傷や汚れもなく綺麗なショルダーバッグです。ファスナーの開閉スムーズ,外側ダメージや角スレなど特になし,内側大きく目立つような傷や汚れなし,大きな型崩れなし,色あせ色焼けなし,金属も綺麗な状態,持ち手も擦れなく綺麗な状態です。#COACH#COACHbags#ファッション#アクセサリー#コーチ#スタイル#デザイナーバッグ#トレンド#バッグコレクション#ラグジュアリーカラー...ブラック種類...ハンドバッグ
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