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大徳寺　須賀幻道　六瓢の画　無病息災　画賛　掛け軸　共箱　茶道具　茶掛け　書画
商品番号 X88774891355
商品名

大徳寺　須賀幻道　六瓢の画　無病息災　画賛　掛け軸　共箱　茶道具　茶掛け　書画
ブランド名 Xspare
特別価格 税込 5,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大徳寺　須賀幻道老師　六瓢の画　無病息災　掛け軸です。共箱多少の汚れ等あります。長さ186　幅45.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/stair251400.html
http://narcologia.ru/goods/diamond641358.html
http://narcologia.ru/goods/seamless69529.html
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大徳寺 須賀幻道 六瓢の画 無病息災 画賛 掛け軸 共箱 茶道具 茶掛け 書画-
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