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商品詳細
大徳寺 須賀幻道老師 六瓢の画 無病息災 掛け軸です。共箱多少の汚れ等あります。長さ186 幅45.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/stair251400.html
http://narcologia.ru/goods/diamond641358.html
http://narcologia.ru/goods/seamless69529.html
大徳寺 須賀幻道 六瓢の画 無病息災 画賛 掛け軸 共箱 茶道具 茶掛け 書画-
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