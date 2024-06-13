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MUSE レディース　トップス　美品
商品番号 R47565549702
商品名

MUSE レディース　トップス　美品
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 1,864 円
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商品詳細

商品をご覧頂き誠にありがとうございます!☆お得な特典のお知らせ☆詳しくはプロフィールをご確認下さい(\u003e◡\u003c)#MUGIプロフお得情報あります↑他の商品も是非ご覧ください！【商品説明】●カラー/画像参照(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ)●サイズ/下記参照【平置き寸法】肩幅/74㎝着丈/104.5㎝身幅/73.5㎝袖丈/36㎝※若干の誤差はあるかもしれませんがご了承ください。●注意点古着なため、数カ所程ほつれている部分やシミ等があるかもしれません。予めご了承ください。
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