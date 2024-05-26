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商品詳細
素材···ナイロンカラー···ブラック(新品未使用)プラダノベルティショルダーバッグsizeバック縦18cm横25cmマチ7cmポーチ縦13cm横9cmマチ2cmショルダー約110cm内ポケット２つ素材 ナイロン素人採寸ですので誤差はご了承下さい。家族が免税店でコスメ購入時に頂いたノベルティです。即購入OKです^^お値下げ不可となりますm(__)m購入希望です等のコメント不要です
http://narcologia.ru/goods/passivity146083.html
http://narcologia.ru/goods/preference482138.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual298646.html
プラダ ノベルティ ショルダーバッグ
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