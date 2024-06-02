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【美品】COACHコーチ♡ベージュバッグ
商品番号 U77819435590
商品名

【美品】COACHコーチ♡ベージュバッグ
ブランド名 コーチ
特別価格 税込 2,405 円
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商品詳細

コーチのハンドバックです。オシャレで可愛いいです♡程よいサイズで使いやすい大きさです。カラー···ベージュサイズ　縦　24cm　　　　横30cm　　　　幅8cm5回程度使用しましたが同じようなカバンを購入した為出品しました。
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