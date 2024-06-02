【美品】COACHコーチ♡ベージュバッグ

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コーチ COACH バック （ベージュ系）

コーチのハンドバックです。オシャレで可愛いいです♡程よいサイズで使いやすい大きさです。カラー···ベージュサイズ 縦 24cm 横30cm 幅8cm5回程度使用しましたが同じようなカバンを購入した為出品しました。