リファ Refa シャワーヘッド ファインバブルS

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商品詳細
1週間程の使用あり。引っ越し先で別のバブルシャワーヘッド完備の為出品します。目立った傷などなく使用良好ですが、中古自宅保管の為、ご理解頂ける方よろしくお願いします。タイプ...スキンケア部位...顔
http://narcologia.ru/goods/sepulchral89132.html
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