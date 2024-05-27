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リファ Refa シャワーヘッド ファインバブルS
商品番号 R58783012365
商品名

リファ Refa シャワーヘッド ファインバブルS
ブランド名 リファ
特別価格 税込 8,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1週間程の使用あり。引っ越し先で別のバブルシャワーヘッド完備の為出品します。目立った傷などなく使用良好ですが、中古自宅保管の為、ご理解頂ける方よろしくお願いします。タイプ...スキンケア部位...顔
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