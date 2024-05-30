【新品未使用品】パナソニック 光美容器ボディ＆フェイス ES-CWP97-N

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ご覧頂きありがとうございます。丁寧なお取引を心がけております。【商品】パナソニック光美容器（交流式）ボディ＆フェイス／メンズ顔胸対応※新品未使用品【型番】ES-CWP97-N【色】ゴールド【商品情報】ダブルランプでハイパワー\u0026スピーディー。1回目から効果実感。使うほどにムダ毛の目立たないスベスベ肌へ。さらにムダ毛ケアしながら、キメ感のある明るい肌へ。ハイパワー照射モード搭載。新照射方式採用で瞬間的な出力を高め、光エステ史上最高レベルのパワーを実現。（メーカー調べ）ワキやVゾーンなどボディの太い毛や男性のヒゲにも対応。ハイパワーなのに、「肌刺激カットフィルター」で刺激を抑えて、肌にやさしく集中光ケアができる。これまでできなかったIゾーンも、デリケートな部位に配慮した専用設計のアタッチメントでセルフケア。狙ったところに照射しやすい形状のアタッチメントと、肌検知センサーが照射できない肌の色を検知して自動ストップする安心設計。【商品詳細】●電源方式：交流式●電源・電圧：AC100〜240V（自動電圧切替付） 50-60Hz●消費電力：約75Ｗ（照射準備時）●連続使用回数：約600回●光ケア：○ランプカートリッジ交換不要（ランプ寿命約30万回）●アタッチメント/ヘッド：ボディ・Vゾーン用アタッチメント フェイス用アタッチメント Iゾーン用アタッチメント●使用できる部位：脚、腕、ワキ、手、胸、V（ビキニ）ゾーン、Iゾーン、顔、ヒゲ（男性）※一般的に男性は女性に比べ体毛が太く毛量も多いため、肌への刺激が強くなることがあります。●使える毛色：黒・茶・暗い金色●出力設定：5段階●海外使用：○ ※海外でご使用の場合には、国や地域に合わせて別途プラグアダプターをお買い求めください。●本体寸法：高さ25.3×幅7.9×奥行5.6cm（アタッチメント装着時）●質量：約402ｇ●コードの長さ：ACアダプター：1.8ｍ/電源コード1ｍ●付属品：ポーチ#Panasonic#パナソニック#escwp97#escwp97n#光エステ#光脱毛#エステ#脱毛#脱毛器部位···全身タイプ···光美容器カラー···ゴールド