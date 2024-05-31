BMW 3シリーズ320iツーリング

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商品詳細
BMW320iツーリング商品の説明ボディタイプ...ワゴン燃料タイプ...ハイオク車年式….平成23年式走行距離115000キロ型式LBA-US20車検6年7月オートエアコン、スマートキー、プッシュスタート、ナビ、ETC、純正アルミ内外装共に綺麗な車です！調子いいです！手元26万欲しい3nで宜しくお願いします
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