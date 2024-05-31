スバル WRX STI 純正リアスタビライザー

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約2万キロ走行のVABから外しました。ブッシュ付きです。レガシィ、インプレッサ、フォレスター、エクシーガ、レヴォーグ等に。型式によっては適合しない場合もありますので事前にご確認ください。商品や取引について質問等ありましたらコメントよりお問い合わせください。他のサイトに出品しているものもあります。売れないものは買取に出すか処分してしまう場合もありますのであらかじめご了承ください。梱包材には再利用しているものもあります。週末や連休期間は発送が遅れる場合があります。発送方法について希望があれば事前にご相談ください。都合が合えば引き取りや直接お渡しも可能です。支払い期限の過ぎたお取引は即キャンセルさせていただきます。