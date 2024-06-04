NC34シャドウ400対応　リジットバー　リアサスペンション

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商品詳細
2001年式 NC34シャドウ400対応リジットバー リアサスペンションです。車体購入時についていたものです。感触自体はかなり硬いです。写真等見ていただき、傷等ありますが、もしよろしければお譲りします。ご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください
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