ID70 ヘルパースプリング RSR 直巻スプリング 車高調 326 テイン

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★★14000円から値下★★★バネ多数出品中→#ID70出品一覧#バネ出品一覧★★購入後、36時間以内のお支払をお願いいたします★★期限内にお支払できない場合、購入前に相談してください★★出品商品RSRヘルパースプリングセット内径70mm70ミリ70パイ用ヘルパースプリング2本ヘルパースペーサー2個スラストシート2枚★説明あまり出回らない希少なID70ヘルパースプリングセットです。326パワーのID70ヘルパーに付属しているID.65と兼用で隙間の大きいスペーサーと違い、ID70用のスペーサーが付属いたします。テインビルシュタインBILSTEINエナペタルENNEPETALアミューズAMUSE戸田レーシングTODARacingなどの車高調に使えるかと思われます。私もヘルパーを使用しています。伸びストロークを確保でき、乗り心地、コーナーなどでのトラクション、インリフトが改善しました。シャコタンにしてもサスが伸びてタイヤが浮きにくくなり、亀にならなくなりました。アダプター小削れあります。よろしくお願いいたします。★配送送料無料メルカリ便縮めて梱包いたします。#ID70出品一覧#バネ出品一覧★おすすめクラウンGRS180GRS182GRS184GRS200GRS204GRS210GRS214GWS204AWS210ARS210GS350GS430GS450hGS460GRS191UZS190GWS191URS19086GR86BRZZN6ZN8ZC6ZD8シビックEG6EG9EJ1EK4EK9EP3FD2FK8EGEKインテグラDC2DC5S2000AP1AP2タイプRSIRヘルパースプリングアシストスプリングテンダースプリングプライマリースプリングプライマリスプリングスウィフトswift326power326パワーミツルパワーチャラバネマジバネばねバネスプリング直巻スプリング直巻きスプリング直巻直巻き8k10k12k14k16k18k20k757