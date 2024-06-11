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O.B.R 32φ ステアリング
商品番号 C35349690999
商品名

O.B.R 32φ ステアリング
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

O.B.R32φウッドステアリング小径ステアリング　当時物？画像④ウッド部に傷ありその他は細かな傷あり金属部は腐食は見当たりません。あくまで素人による検品です。寸法も素人がスケールで測ったサイズ
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