O.B.R 32φ ステアリング

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ABARTH O.B.R ITALIAN MADE ハンドル - ステアリング

O.B.R32φウッドステアリング小径ステアリング 当時物？画像④ウッド部に傷ありその他は細かな傷あり金属部は腐食は見当たりません。あくまで素人による検品です。寸法も素人がスケールで測ったサイズ