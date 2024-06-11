TEIN 直巻スプリング 7k

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商品詳細
用品の種類···スプリングサスペンションタイプ···車高調整式TEINの車高調に付いていたスプリングになります。車種はマークX、車高調はFLEXZのグレードです。ダストブーツ、バンプラバースプリングロアシート及びゴムシート、それぞれ4本分です。使用していましたが目立つ傷はないように思います。中古品という事を理解出来ない方は購入を御遠慮ください。3Nでお願いします。質問、お値下げお待ちしております！
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