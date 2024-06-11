リアピースマフラーになります。購入後6000キロ走行しました。ストレートなのでいい音してます。純正中間との併用可能です、値下げ交渉は基本的に受け付けません、送料込みなので。値下げコメント最初の人のみ聞きます。



フーガY51リアマフラー2.5L タイムセール中 - マフラー・排気系



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