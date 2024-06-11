フォルツァ　リアサスペンション　純正　MF08

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FORZAMF08の純正リアサスペンションです。ローダウンをした際に交換した元の高さのリアサスペンションです。数ヵ月使用していましたので汚れや傷はご了承ください。(内容)リアサスペンションサイドスタンド工具(別箇所のサスペンション？黒い部品です)オイル漏れやコケ傷などはありません。何か気になる点がございましたら写真を追加いたしますのでコメントをお待ちしております。ローダウンキットの段ボールで梱包してお送りしますが中身は元の部品です。沖縄県や離島の場合は送料が別途かかる場合がございますのでご相談ください。#フォルツァ#FORZA#リアサスペンション#リアサス#サスペンション#MF08#mf08#純正#ホンダ#HONDA