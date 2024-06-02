有田焼香合 椿 手描き

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有田焼 煎茶茶碗（椿）５客揃(茶托付)



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種類...茶道具サイズ/高さ11cm。香合入れ/高さ2幅6cm。佐賀県焼物ツアーで最後の休憩場\u003c見学場\u003e。有田ギヤラリーのお土産店でこちらの香合を見つけ、一目惚れ。椿は浮き彫り。色はうぐいす色で全体的に落ち着いていると思います。こちらの作品を作る方は、もういらっしゃないとスタッフの方がおっしゃていました。凄く気にいっていますが、経済的理由で出品致します。ガラス戸に鑑賞用として置いてました。宜しくお願い致します。購入時桐箱はありまでした。#有田焼#香合#茶道#陶器#陶磁器#佐賀県#うぐいす色#椿#浮き彫り#インテリア#置物