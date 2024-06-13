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ホーク　デイトナオイルフィルター　cb250n　cb250t　バブ　cb400t
商品番号 O58897020430
商品名

ホーク　デイトナオイルフィルター　cb250n　cb250t　バブ　cb400t
ブランド名 ホンダ
特別価格 税込 4,444 円
在庫状況 あり

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商品詳細

よく説明文をお読みになり納得してからのご購入をお願いします。当方必要なくなりましたので使う方がいましたらお使い下さい。cb250t　cb250n　cb400t　cb400n　CBXデイトナ　オイルフィルター　オイルエレメント　オイル交換CBX　ホーク　バブ　などのフィルターOリング付　品番　98733ワッシャーは多数写っていますが1個につき1個お付けします。ワッシャーサイズ　内径14mm×外径22mm×厚さ2mm適合車種は画像また以下記載を確認下さい。発送時はプチプチはせずにビニールで包み大きな封筒に入れて発送致します。【適合車種】CBX550Fインテグラ(82-88)GL500(78-81)ホーク2(77-80)ホーク3(78-81)CBX400F(81-88)CBR400F(84-85)GL400(78-81)CBR250FOUR(86)CBR250R(87-89)CBR250RR(90-99)ジェイド(91-93)ホーネット250(96-08)VT250F(82-88)VTZ250(87-92)スパーダ(88-91)ゼルビス(91-98)VTR250(98-15)Vツインマグナ(94-08)CB250N(79)他多数‥‥
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