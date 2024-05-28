Nボックスナビパネル

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10月22日、納車時にディーラーから受け取ったものになります。ナビインチアップし使用予定がないため出品致します。未使用ですが、ディーラーにて取り外しなどしているため中古品とご理解のある方のみご購入下さい。返品はお受け出来ませんのでご了承下さい。