ＣＢ750Ｆ用のダイナモカバー

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ＣＢ750Ｆ用のダイナモカバーです。画像に写ってる物だけです。全体的にきれいですが、多少、小傷等は有ります。画像にて判断頂ける方のみ入札お願い致します。尚オークションですのでノークレーム、ノーリターンでお願い致します。