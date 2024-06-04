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【月末まで値下げ】【香彩堂】 白檀 沈香 Ｓサイズ ２種セット
商品番号 I54136985117
商品名

【月末まで値下げ】【香彩堂】 白檀 沈香 Ｓサイズ ２種セット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 2,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【こちらは２箱セットの出品です】香彩堂さんの桐箱入りのお香です。写真撮影の為に開封のみしております。１箱に12g(約40本)入っており、燃焼時間は１本20〜25分になります。【定価】白檀：3500円（税込3850円）沈香：4300円（税込4730円）→合計8580円１箱ずつセット→7300円(１箱250円引き)２箱ずつセット→14000円(１箱400円引き)５箱ずつセット→32500円(１箱650円引き)※５箱ずつセットご希望の場合は別途専用出品致します#お香#沈香#香彩堂
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