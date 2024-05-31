キャンドル　デザイン　水玉



赤い傘に水玉模様がキュートなぺったんこキノコのキャンドル・スタンド☆ ミニ/No1-4 - 北欧雑貨・ヴィンテージショップ 「 made in Sweden 」 ～ 北欧食器、アンティーク、インテリア、北欧デザイン商品を現地スウェーデンからご紹介するネット通販ショップです♪ 赤い傘に水玉模様がキュートなぺったんこキノコのキャンドル・スタンド☆ ミニ/No1-4 - 北欧雑貨・ヴィンテージショップ 「 made in Sweden 」 ～ 北欧食器、アンティーク、インテリア、北欧デザイン商品を現地スウェーデンからご紹介するネット通販ショップです♪



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白い水玉のグリーンのドレスがキュートなお人形さんのキャンドル・スタンド☆ ミニ - 北欧雑貨・ヴィンテージショップ 「 made in Sweden 」 ～ 北欧食器、アンティーク、インテリア、北欧デザイン商品を現地スウェーデンからご紹介するネット通販ショップです♪ 白い水玉のグリーンのドレスがキュートなお人形さんのキャンドル・スタンド☆ ミニ - 北欧雑貨・ヴィンテージショップ 「 made in Sweden 」 ～ 北欧食器、アンティーク、インテリア、北欧デザイン商品を現地スウェーデンからご紹介するネット通販ショップです♪



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CandlePerryPunchのキャンドルは、蝋が流れ出ないように加工されていますので、外側のデザインが溶けずに残るのが特長です。中の蝋が無くなりましたら、ティーキャンドルやLEDライトを入れてキャンドルホルダーとして、またインテリアとして、お使い頂けます❤可愛いラッピングをしてお届け致します(ӦｖӦ。)。@candleperrypunchテイスト...モダン,和モダン高さ20cm，直径7.5cm，燃焼時間約75時間Title:モダンジャパネスク高さ20cm,直径8.2cm,燃焼時間72時間