キャンドル　デザイン　水玉

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商品詳細
CandlePerryPunchのキャンドルは、蝋が流れ出ないように加工されていますので、外側のデザインが溶けずに残るのが特長です。中の蝋が無くなりましたら、ティーキャンドルやLEDライトを入れてキャンドルホルダーとして、またインテリアとして、お使い頂けます❤可愛いラッピングをしてお届け致します(ӦｖӦ。)。@candleperrypunchテイスト...モダン,和モダン高さ20cm，直径7.5cm，燃焼時間約75時間Title:モダンジャパネスク高さ20cm,直径8.2cm,燃焼時間72時間
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