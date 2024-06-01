ビター ピーチ オード パルファム スプレィ10mL

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熟しきって果汁がこぼれんばかりの果肉を思い起こさせる、挑発的なほどに甘い香り。ビターピーチは、一度体験してしまったらくせになりそうな危うさを孕んだ、肌にまとわりつくように甘く、優艶な香り。たとえるなら、旬を迎えて豊かに、蜜がしたたるほどに熟れたピーチのような、生粋の妖艶さの象徴なんだ”ートムフォード。香調は、実りのピークを迎えた豊潤な桃のネクターがあふれ出る瞬間を捉えたかのような、優艶で挑発的なフルーティフローラルシプレー。馥郁たる甘さはやがてスパイシーな刺激に変化し、深淵に引きずり込むかのような抗いようのない魔力を放って、誰をも虜にするよう。ペッシュドヴィーニュとブラッドオレンジが、熟しきった“ビターピーチ”の洗練された甘さを放ち、ダバナがうっとりするような香りをもたらし、ラブダナム、パチュリ、サンダルウッドの香りが深みを加えます原産国：アメリカ※返品出来かねまして、神経質な方は御遠慮ください。