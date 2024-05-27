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グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア リミテッドエディション オードトワレ
商品番号 T55732422429
商品名

グッチ フローラ ゴージャス ガーデニア リミテッドエディション オードトワレ
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GUCCIグッチフローラゴージャスガーデニアリミテッドエディションオードトワレ50mL→1プッシュ、匂い確認のため使用しました。限定パッケージのため只今は店舗でのお取り扱いはございません。(プレゼントでいただきました。)箱のまま保管しておりました。匂い確認のみのほぼ未使用にはなりますが、開封済みのため気にならない方のみご購入お願いいたします。箱の左上に若干の凹みがございます。#GUCCI#オードトワレ#香水#オードパルファム
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