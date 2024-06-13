やわら香　特撰やわら香　好文木　安田松慶　線香　線香セット

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初めまして。銀座 松慶堂のお線香セットです。「特撰やわら香」と「好文木」、天然の成分を練り込んだ自然な香りです。ですので仏事だけでなくお部屋焚きとしてもお使いいただける高級お線香だそうです。松慶堂さんのものを3セット。折れないように丁寧に梱包致しますので、開梱時にお手間をお掛けいたします。よろしくお願い致します。他にもお線香を出品しています。おまとめ割引き致します。